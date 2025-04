Die Staatsanwaltschaft Neuruppin hat nach den Vorwürfen der Tierquälerei in einem der größten Milchviehbetriebe Brandenburgs strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Wie Oberstaatsanwalt Stefan Heidenreich der Redaktion rbb24 Recherche auf Anfrage mitteilte, gehe es um §17 des Tierschutzgesetzes, wonach sich strafbar macht, wer einem Lebewesen grundlos erhebliche Schmerzen zufügt.



Der rbb hatte vor einigen Wochen Videoaufnahmen veröffentlicht, die zeigen, wie in dem Hof in der Uckermark kranke Milchkühe geschlagen und Kälber durch Futtergitter geworfen werden. Der Betreiber hatte damals bestätigt, dass die Videoaufnahmen Vorfälle in seinem Betrieb darstellen. In einem Interview sagte er außerdem, dass er seinen Mitarbeitern immer gesagt habe: "Hier wird nie mit dem Stock eine Kuh getrieben." Eine persönliche Verantwortung hatte er zurückgewiesen. Jetzt wird gegen ihn und weitere Mitarbeiter ermittelt.