Ein Fußgänger ist bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn der M8 in Biesdorf (Marzahn-Hellersdorf) am Samstagabend schwer verletzt worden.



Der 68-Jährige hatte die Allee der Kosmonauten an der Straßenbahnhaltestelle Poelchaustraße überquert und dabei wohl die ankommende M8-Tram übersehen, wie die Berliner Polizei am Sonntag mitteilte. Der Fußgänger wurde der Polizei zufolge von der Tram mehrere Meter durch die Luft geschleudert und auf den Straßenbahnsteig geworfen. Dabei habe er lebensgefährliche Kopf- und Rumpfverletzungen erlitten.