Polizeibeamte der Wasserschutzpolizei in der Polizeidirektion West haben am Sonntag einen Mann aus dem Verkehr gezogen, bei dem ein erheblicher Alkoholwert im Blut festgestellt wurde. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Ein Mädchen aus Sachsen wird vermisst. Die Polizei ist mit einem größeren Aufgebot in Brandenburg im Einsatz. Sie entdeckt die Zwölfjährige in einem Auto in der Nähe von Baruth, mit einem 49-jährigen Mann.

Das Fahren unter berauschenden Mitteln will die Wasserschutzpolizei in diesem Jahr wieder schwerpunktmäßig kontrollieren. "Die Grenzen unterscheiden sich nicht zu denen auf der Straße und gelten auch für die kleine Feierabendrunde auf dem Stand-up-Paddelboard", teilt Polizeihauptkommissar und Leiter der Wasserschutzpolizei in der Polizeidirektion West, Heiko Schmidt, in dem Zusammenhang mit.