Weniger Geflüchtete in Brandenburg leben in Flüchtlingsunterkünften

Die Zahl belegbarer Plätze in den Flüchtlingsunterkünften der kreisfreien Städte und Kreise Brandenburgs erhöhte sich 2024 dagegen auf 30.380 - das sind fast 1.500 mehr als Ende 2023.

Zu den Flüchtlingsunterkünften zählen Gemeinschaftsunterkünfte, Übergangswohnungen und Wohnverbünde. Ende 2024 lebten etwa 12.200 Menschen in Brandenburg in kommunalen Gemeinschaftsunterkünften. In Übergangswohnungen wurden vorübergehend rund 4.250 Frauen, Männer und Kinder einquartiert. 3.900 Flüchtlinge fanden in Wohnverbünden ein neues Zuhause.