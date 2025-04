Xandreasx Mittwoch, 23.04.2025 | 11:55 Uhr

Ah wieder jemand der meint etwas zu interpretieren was man so nicht sagt.

Ich bemängle die Gründe.. machen sie das bei sich auch so... sie haben Kopfschmerzen... nehmen eine Tablette, gehen aufs WC und trinken einen Tee und sagen dann also die Kopfschmerzen sind wegen dieser 3 Sachen die ich gemacht habe weg ? Oder machen sie erst einmal eins und wenn es nicht hilft das Nächste ?

Da könnten sie durchaus draus lernen... hm eigentlich hat nur die Tablette geholfen... kann ich mir das andere sparen.

Und das hat nichts mit unzufrieden oder sonst etwas zu tun, sondern damit unter Umständen sinnlose Aktionen zu vermeiden... nicht immer hilft viel auch viel.... aber dazu müsste man halt wissen....