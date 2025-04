Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Montag bereits Höchstwerte zwischen 19 und 23 Grad und dazu Sonne satt - nur am Abend können im Norden Brandenburgs Wolken aufziehen. Dazu weht voraussichtlich ein schwacher Wind.

Viel Sonne, wenig Wolken und Regen wohl erst wieder am Freitag: Das sind - kurz gefasst - die Aussichten für das Wetter rund um den 1. Mai in Berlin und Brandenburg.

Am Mittwoch, dem Tag der Walpurgisnacht und Tanz in den Mai, wechseln sich Sonne und Wolken immer wieder ab, die Temperaturen steigen dann schon auf bis zu 24 Grad.

Die Schattenseiten des schönen Wetters: Fast überall in Berlin herrscht aktuell extreme bis außergewöhnliche Dürre. Das zeigt der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung UFZ [ufz.de]. Auch in Brandenburg gibt es weite Teile des Landes, die im dort tiefrot gefärbt sind.



Es herrscht zudem - Stand Montagvormittag - in allen Landkreisen außer der Uckermark aktuell eine hohe Waldbrandgefahr der Stufe 4 von 5 [mleuv.brandenburg.de]. In der Uckermark gibt es eine mittlere Gefahr (Stufe 3).

Etwas besser könnte das am Freitag werden: Dann erwartet das ARD-Wetterkompetenzzentrum etwas mehr Wolken und einzelne Schauer oder Gewitter. Auch das Wochenende könnte einzelne Schauer bringen.