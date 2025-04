Wer angrillen, anbaden oder in der Hängematte herumliegen will, sollte sich Mittwoch und Donnerstag freinehmen. Denn da wird es sommerlich. Zum Karfreitag hin zieht wechselhafteres Wetter heran, aber zum Ostereiersuchen ist das gar nicht übel.

Vögtlin sagt, es werde an diesem Tag aller Voraussicht nach aber nicht überall in Brandenburg so warm. Mit um die 23 Grad bleibe es in der Prignitz etwas verhaltener. Der Tag bringe viel Sonnenschein mit nur lockeren Wolken.

Der erste Sommertag für die Region und Brandenburg wird für diesen Mittwoch erwartet. "Es kann an diesem Tag bis zu 27 Grad warm werden – und ab 25 Grad sprechen wir von einem Sommertag", so der ARD-Wetterexperte Roland Vögtlin. Im Südosten des Landes, Richtung Spreewald und Lausitz, werde es am wärmsten.

Der Donnerstag wird dann der Vorhersage nach ähnlich, "allerdings noch wärmer", so Vögtlin. Erwartet werden bis zu 29 Grad in Richtung Oder und Neiße. Wieder gäbe es ein Ost-West-Gefälle dabei – in der Prignitz bleibe es eher bei 21 Grad.

29 Grad – und das Mitte April, ein neuer Rekord? Der Meteorologe wehrt ab: "1934 war es am 17. April in Cottbus sogar 30,1 Grad warm". Das sei dann – weil über der 30-Grad-Marke, sogar ein Hitzetag gewesen. Ungewöhnlich warm sei es mit 29 Grad dann aber schon, räumt er ein.

Am Karfreitag werde es dann wechselhafter. Aber der Regen, den man in Brandenburg so dringend brauche, sei auch dann nicht flächendeckend in Sicht. Zwar sei in den Modellen gebietsweise Regen zu sehen und auch vereinzelte Gewitter möglich – doch es seien keine großen Regenmengen zu erwarten. Allerdings werde es auch nicht mehr ganz so warm. Es bleibe aber weiter beim Ost -West-Gefälle mit Temperaturen von etwa 15 Grad in der Prignitz und 23 Grad im Oder-Neiße-Gebiet.