Am Samstag noch stark bewölkt, regnerisch und kühl, am Ostersonntag aber trocken mit ortsweise Temperaturen über 20 Grad - das sind die Osterwetteraussichten. Nach Einschätzung des ARD-Wetterdienstes sorgt ein Zwischenhocheinfluss für ein Zwischen-Schönwetter am Ostersonntag. "Nach den Niederschlägen und der deutlichen Abkühlung am Samstag wird es abtrocknen und erwärmt sich spürbar", so der Meteorologe Andreas Arndt.

Bereits zum Abend nimmt die Niederschlagswahrscheinlichkeit ab und in der Nacht lockere sich die Bewölkung in der Region deutlich auf. Die Temperaturen sinken in Berlin und Brandenburg ortsweise auf unter fünf Grad in der Nacht zum Sonntag. "Richtung Prignitz dann am Ostersonntag 18 Grad, in der Niederlausitz bis zu 23 Grad und Berlin liegt mit bis zu 21 Grad so dazwischen", so der Meteorologe.



Das ab Montag dann weiterhin wechselvolle, aber immerhin weiter recht warme Wetter kündige sich bereits am Sonntagabend und in der Nacht an mit einer ersten aufziehenden Wolken. Am Ostermontag dann steige die Niederschlagswahrscheinlichkeit in Berlin und Brandenburg deutlich. "So richtig angenehm ist es hier eigentlich nur am Ostersonntag", so der Meteorologe.