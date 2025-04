Sonnige Abschnitte gehen in Berlin und Brandenburg in den nächsten Tagen mitunter mit Regen einher. Dabei wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes am Mittwoch und Donnerstag bereits sommerlich warm.

Das wechselhafte, aber sehr milde Wetter setzt sich bis zum Ende der Woche fort. Am Mittwoch lockert es zunächst etwas auf, es werden 23 bis 27 Grad vor allem in Berlin und dem Osten Brandenburgs erwartet.

In der Nacht zum Donnerstag zieht dann neuer Regen von Westen her über die Hauptstadtregion, der sich auch am Tag fortsetzt. In Berlin können noch bis zu 28 Grad erreicht werden, sonst liegen die Höchstwerte bei 23 Grad.