Sonniges, aber etwas kühleres Frühlingswetter als zuletzt erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg am Wochenende.

Nur am Samstagvormittag durchziehen hohe Wolkenfelder den Himmel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen bei bis zu 13 Grad. Es weht ein zeitweise böiger Wind zwischen Uckermark und Niederlausitz.

In der Nacht auf Sonntag ist der Himmel teils wolkig. Es bleibt meist niederschlagsfrei, nur in der Uckermark kündigt der DWD zeitweise schwache Schneeschauer an. Es gibt verbreitet Frost von bis zu minus fünf Grad, in Bodennähe teils mäßiger Frost bis minus acht Grad.

Der Sonntag ist sonnig mit zeitweise wolkigen Abschnitten. Die Höchstwerte liegen bei bis zu neun Grad. In der Uckermark kann es am Vormittag örtlich schwache Schneeschauer geben. Es weht ein teils mäßiger Wind.