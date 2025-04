Altwestberlinerin Freitag, 11.04.2025 | 09:23 Uhr

Hat sich Rotkäppchen und der Jäger wieder mal durchgesetzt.... Alter. Geht mal abends in Neukölln spazieren mit Hund, dann wisst ihr, was Gefahr bedeutet. Nicht dieser scheue Vierbeiner, der nicht behütete Schafe reißt (ok, er sollte eigentlich dieses Rotwild reduzieren, einmal mit Profis arbeiten...).



Und ja, wenn man mal diese lieben Wildschweinderl wegsortieren könnte aufs Land, die mir abends in Rotten a 25 begegnen... wäre auch ok.