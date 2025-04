Die Zentralbibliothek der Technischen Universität (TU) und der Universität der Künste (UdK) in der Fasanenstraße in Berlin-Charlottenburg steht Studierenden ab dem 4. Mai an allen Tagen der Woche rund um die Uhr zur Verfügung - also 24/7. Das haben die Universitäten in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt gegeben.

Bislang war die Bibliothek unter der Woche zwischen 9 und 24 Uhr, samstags ab 10 Uhr und sonntags gar nicht geöffnet. Vor allem die Sonntagsöffnung hätten Studierende sich in der Vergangenheit oft gewünscht, sagte TU-Präsidentin Geraldine Rauch laut Mitteilung.