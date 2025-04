toberg Dienstag, 15.04.2025 | 13:59 Uhr

>"Mangel an Fachkräften trotz der millionenfachen Zuwanderung? Was läuft da falsch?"

Die Frage stellt sich in allen Berufen, in denen Schichten gearbeitet wird, auch am Wochenende und an Feiertagen. Man kann niemanden zu einer Arbeit zwingen in unserem Land. Wenn viele Menschen solche Schichtarbeit nicht machen möchten, dann ist das eben so. Hinzu kommt, dass Berufe wie Bahn- oder Busfahrer in Berlin nicht jedermanns Geschmack sind.

Natürlich gibt es auch zugewanderte Menschen in solchen Berufen, die sich das zugetraut haben, auch mit der langen Ausbildung von zuerst Sprache sprechen, lesen und schreiben lernen bis dann weiter zum eigentlichen Beruf bei der BVG.

Wenn schon unter deutschen Leuten diese Berufe nicht so interessieren, dann dürfen Sie das den zugewanderten Menschen ebenso nicht vorwerfen.