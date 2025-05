Mit vielen Gedenkveranstaltungen in Berlin und Brandenburg wird das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa vor 80 Jahren begangen. Ein Großaufgebot der Polizei sichert Orte und Veranstaltungen in der Hauptstadt.

Die Polizei verwies dabei auf eine sogenannte Allgemeinverfügung an sowjetischen Ehrenmalen. Damit hatte sie unter anderem das Zeigen von Flaggen und Fahnen mit russischem Bezug für die Zeit vom 8. Mai morgens bis 9. Mai 2025 abends im Umfeld verschiedener Ehrenmale, wie auch am Sowjetischen Ehrenmal Treptow, untersagt. Diese Entscheidung hat das Verwaltungsgericht am Mittwoch bekannt gegeben. Zur Begründung heißt es, das Verbot sei gerechtfertigt, um ein ruhiges Gedenken zu ermöglichen.

In Berlin ist Feiertag, in Brandenburg nicht: In der Region wird am 8. und 9. Mai des Endes des Zweiten Weltkriegs gedacht. Wegen Russlands Krieg in der Ukraine gelten teils besondere Polizeiauflagen. Außerdem sind bestimmte Gäste unerwünscht.

Mit vielen Veranstaltungen wird heute an das Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa und an die Befreiung von der NS-Diktatur vor 80 Jahren erinnert.

Am Mittag ist im Bundestag eine Gedenkstunde geplant. Hauptredner ist Bundespräsident Steinmeier, der vor allem über die Lehren aus dem 8. Mai sprechen will. Wegen des Krieges in der Ukraine sind die Botschafter aus Russland und Belarus nicht zu der Gedenkfeier geladen.

Außerdem sind an verschiedenen Orten Kranzniederlegungen geplant: in Berlin unter anderem an der Neuen Wache und dem sowjetischen Ehrenmal in der Schönholzer Heide; im Brandenburg am Ehrenmal Seelower Höhen. In der Potsdamer Garnisonkirche gibt es am Abend eine Gedenkveranstaltung mit Gästen aus Polen und Frankreich.