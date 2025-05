Zehntausende Menschen haben sich bei den Berliner Kundgebungen und Feiern rund um den 1. Mai zwar überwiegend friedlich verhalten, die Parks und Straßen laut Berliner Stadtreinigung (BSR) allerdings auch "ziemlich verdreckt". Vor allem im Görlitzer Park und im Treptower Park, so die erste Bilanz der BSR, wurde viel Abfall hinterlassen.



"Insgesamt waren 121 Mitarbeitende der BSR im Einsatz mit über 50 Fahrzeugen", teilte Unternehmenssprecherin Frauke Bank dem rbb am Freitag mit. Die Kolleginnen und Kollegen hätten bereits in den frühen Morgenstunden am Freitag ihre Arbeit aufgenommen. Die dann geborgene Menge an Müll liege um mehr als 50 Prozent höher als im Vorjahr. So wurden laut BSR im vergangenen Jahr nach den Mai- und Walpurgisdemos und -feiern noch 110 Kubikmeter Müll zusammengekehrt, am Freitag aber waren es demnach nun 183 Kubikmeter. "Vielfach handelte es sich um Glas, Leichtverpackungen sowie auch etwas Sperrmüll." 183 Kubikmeter entsprechen in etwa 1.000 Badewannen-Füllungen.