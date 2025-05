Diese großen Demos finden am 1. Mai in Berlin statt

Am 1. Mai sind in Berlin über 30 Demonstrationen zum Tag der Arbeit geplant. Von Gewerkschaftskundgebung bis Protest-Rave: Zehntausende Teilnehmer werden erwartet. Die Polizei ist verstärkt vor Ort. Bereits am Vorabend gab es Aktionen.

Der 1. Mai bedeutet für viele Berliner: An diesem Feiertag wird demonstriert. Insgesamt 36 Demonstrationen sind am Tag der Arbeit allein in der Hauptstadt angemeldet – mehrere große und viele kleinere, größtenteils linke Demonstrationen. Von der offiziellen Kundgebung der Gewerkschaften über den Revolutionären Ersten Mai bis zur "gemeinwohlorientierten Raumfahrt“ ist alles dabei. Erwartet werden Zehntausende Demonstrierende.

Die Demonstrationen werden von sommerlichem Wetter begleitet: Am Donnerstag gibt es laut Deutschem Wetterdienst viel Sonne, nur wenige Wolken und milde Temperaturen zwischen 20 und 23 Grad. Das ARD-Wetterkompetenzzentrum rechnet stellensweise sogar mit bis zu 27 Grad.

Bereits am Vorabend fanden mehrere Kundgebungen und Demonstrationen zur Walpurgisnacht statt. Der Fokus der großen Kundgebung am Mariannenplatz lag auf queer-feministischen Forderungen. Zuvor fand eine größere linke Demonstration in Wedding statt. Zudem gab es zahlreiche Feiern zum Tanz in den Mai.