In eigener Sache - 30 Jahre rbb-Regionalbüro in Perleberg – exklusiv für den Nordwesten

Fr. 23.05.25 | 08:30 Uhr | Von Björn Haase-Wendt

Bild: rbb/Haase Wendt

Reporterinnen und Reporter in Ostprignitz-Ruppin und der Prignitz sind täglich im Nordwesten Brandenburgs unterwegs. Jetzt gibt es Grund zum Feiern: Vor 30 Jahren wurde in Perleberg das heutige rbb-Regionalbüro eröffnet.

Es war eine Premiere für den Nordwesten Brandenburgs: Am 23. Mai 1995 ging das "Prignitz-Radio" auf der Frequenz 106,6 MHz von Antenne Brandenburg auf Sendung. Damit verbunden war die Eröffnung des neuen Radiostudios in der Berliner Straße 1, wo der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) bis heute das Regionalbüro Perleberg betreibt. Für den damaligen Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg (ORB) war das neue Studio wegweisend. Es war das erste volldigitalisierte Radiostudio des Senders. Vorbei war also die Zeit von Bandmaschinen und Tonbändern, es wurde digital gesendet mit eigenen Regionalnachrichten und einem Regionaljournal für den Nordwesten Brandenburgs.

Vorläufer sendet schon seit 1991 aus Perleberg

Nah bei den Menschen sein, die Geschehnisse und Entwicklungen in der Region begleiten war damals schon die Prämisse. "Das ist für uns ein Stück dessen, was wir uns vorgenommen haben: noch stärker aus der Region zu berichten. Ich glaube, je größer Länder und Regionen werden, desto wichtiger ist es, dass man sich dort zuhause fühlt", sagte ORB-Intendant Hansjürgen Rosenbauer zur Eröffnung des Regionalbüros 1995. Die Prignitz und Perleberg waren für die Reporter aber kein Neuland. Bereits seit 1991 gab es einen Vorläufer, ebenfalls in Perleberg. Aus einem kleinen Büro in der Ritterstraße heraus arbeitete bereits ein Team für Antenne Brandenburg

Bis heute ist der rbb in Perleberg zuhause und bei den Menschen in Prignitz und Ostprignitz-Ruppin. Vier Reporterinnen und Reporter sowie eine Regionalkorrespondentin berichten über das Neueste aus den beiden Landkreisen zwischen Lenzen und Lindow, Rheinsberg und Rühstädt in den halbstündlichen Regionalnachrichten auf Antenne Brandenburg, in Berichten, Gesprächen und Texten für die rbb-Radioprogramme, rbb24 Brandenburg aktuell und online auf rbb24.de.

Das Perleberger Redaktionsteam Björn Haase-Wendt, Jörn Pissowotzki, Andreas Pötzl und Britta Streiter.

Björn Haase-Wendt leitet seit 2019 das Team

"Das Reizvolle an der Arbeit im rbb-Regionalbüro in Perleberg ist der direkte Kontakt mit unseren Hörern, Zuschauern und Nutzern. Sie kommen gerne mit ihren Themen und Anliegen, und wir haben ein offenes Ohr. Das habe ich so bisher an keinem anderen Standort erlebt", sagt Büroleiter Björn Haase-Wendt, der seit 2019 die Verantwortung für das Team trägt.

Die Reporterinnen und Reporter schätzen die Themenvielfalt in der Region. Von Wirtschaftsansiedlungen entlang der A24, der Sorge um die medizinische Versorgung, ausgebüxten Kängurus in Breese bis zum Karneval in Neuruppin ist alles dabei. Besonders gefordert war das Regionalbüro bei den großen Elbehochwassern 2002 und 2013. "Damals waren wir der Dreh- und Angelpunkt für die Berichterstattung in der Region. Die Reporter und Ü-Wagen waren rund um die Uhr im Einsatz, berichteten von den neuralgischen Deichabschnitten bei Wittenberge, Lenzen und Breese", erinnert sich Reporterin Britta Streiter, die seit 24 Jahren im Regionalbüro arbeitet.

2015 gab es einen Brand in dem Geschäftsgebäude, in dem auch das rbb-Regionalbüro sitzt.

Brand vor zehn Jahren

Einen großen Schrecken gab es im Januar 2015. Ein Brand im Geschäftsgebäude in der Berliner Straße hatte auch für enorme Schäden im rbb-Regionalbüro gesorgt. Das Team musste für die Berichterstattung nach Potsdam-Babelsberg ausweichen, wo innerhalb kürzester Zeit ein Extra-Studio eingerichtet wurde. Vier Monate lang wurde von dort die regionale Berichterstattung für die Prignitz und Ostprignitz-Ruppin abgedeckt, ehe es am 1. Juni 2015 hieß: "Hurra, wir sind wieder da!".

In den vergangenen Jahren ist die Berichterstattung dabei vielfältiger geworden. Die Reporterinnen und Reporter liefern nicht mehr nur Radiobeiträge, sondern auch Texte und Fotos für das Web oder drehen Videos für die Fernsehnachrichten. Das Regionalbüro gehört inzwischen zur neuen crossmedialen Westbrandenburg-Einheit. "Wir sind damit auch im Digitalen mit unseren Themen sichtbarer geworden", freut sich Büroleiter Björn Haase-Wendt.

"Für rbb24 Brandenburg aktuell ist es super hilfreich zu wissen, hier haben wir Kolleginnen und Kollegen, die für uns aus diesem wichtigen und riesigen Landesteil berichten. Das ist von unschätzbarem Wert", sagt Redaktionsleiter Dirk Platt. "Wenn ich von Potsdam hierherkomme, habe ich eine andere Brille, als wenn ich hier Leute habe, die sich wirklich auskennen, die auf Augenhöhe mit den Menschen sind und wissen, wo der Schuh drückt."

Der rbb in Perleberg Berliner Straße 1 19348 Perleberg Telefon: 03876-7916-39800 Mail: studioperleberg@rbb-online.de Erreichbarkeit vor Ort: Montag bis Freitag von 5 bis 18.30 Uhr

Landrat Müller: "Sehr wichtig, dass der rbb sich um lokale Themen vor Ort kümmert"

Für die Menschen in der Prignitz und Ostprignitz-Ruppin ist es wichtig, dass der Rundfunk Berlin-Brandenburg mit einem eigenen Sendestudio in der Region Präsenz zeigt, das war beim Auftakt der Dialogwoche "rbb im Dialog" in Wittenberge spürbar. Auch Prignitz-Landrat Christian Müller (SPD) schätzt die Arbeit der Reporterinnen und Reporter: "Ich glaube, regionale Berichterstattung ist ein ganz wichtiger Punkt in der heutigen Zeit. Wir merken durch eine veränderte Medienlandschaft, dass in einigen Bereichen die Regionalität verloren geht. Darum finde ich es sehr wichtig, dass der rbb Leute vor Ort hat, die sich um lokale Themen, die Probleme vor Ort kümmern und dies auch widerspiegeln."

Das Perleberger rbb-Team freut sich auf ein großes Wiedersehen mit vielen Hörern, Zuschauern und Nutzern beim Brandenburg-Tag in Perleberg vom 12. bis 14. September 2025.

