In Rathenow im Havelland wird gegen einen 91-Jährigen ermittelt. Wie die Staatsanwaltschaft Potsdam dem rbb am Dienstag sagte, stehe er im Verdacht, am Montag seine 87-jährige Ehefrau in einem Seniorenheim getötet zu haben.

Zuerst hatte die "Märkische Allgemeine Zeitung" [maz-online.de] berichtet.