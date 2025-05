Tierseuche - Sperrzonen wegen Schweinepest in Südbrandenburg verkleinert

Über vier Jahre lang galten in Südbrandenburg strenge Sperrzonen wegen der Afrikanischen Schweinepest. Jetzt werden die Auflagen gelockert und erste Zäune verschwinden. An der Grenze zu Polen bleibt die Lage trotzdem angespannt.

Nach jahrelangem Ausnahmezustand werden die Sperrzonen zur Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in den Landkreisen Spree-Neiße, Oberspreewald-Lausitz und Elbe-Elster deutlich verkleinert. Diese Entscheidung geht auf einen Antrag des Landes Brandenburgs zurück, dem die EU-Kommission zugestimmt hat. Dazu informierten am Montag Agrarministerin Hanka Mittelstädt, Landestierarzt Dr. Stephan Nickisch und der Landrat von Spree-Neiße, Harald Altekrüger in Forst.

Schutzzäune entlang der Grenze bleiben

"Wir können die Restriktion zurückfahren", sagte der Landrat von Spree-Neiße Harald Altekrüger dem rbb am Montag. "Aber von der polnischen Seite ist nach wie vor ein relativ hoher Seuchendruck da. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, den Schutzkorridor entlang der gesamten polnischen Grenze noch bestehen zu lassen." Die doppelten Zäune bleiben an der Oder sowie der Neiße demnach auf etwa 250 Kilometern stehen, solange bis es in Polen keine neuen ASP-Fälle mehr gibt. Voraussetzung für die Aufhebung der Schutzzonen in den Landkreisen war, dass es seit mindestens einem Jahr keinen neuen Fall mehr gab.

Sperrzone II auf mehr als die Hälfte reduziert

Am größten fällt der Unterschied in der Sperrzone II aus, sie wird von 1.700 Quadratkilometern auf 760 reduziert. Zum Vergleich: Zu Beginn erstreckte sich die Sperrzone II in Südbrandenburg über eine Fläche von 5.940 Quadratkilometern. Auch die Sperrzone I wird von 2.680 auf 2.100 Quadratkilometer verkleinert. In Elbe-Elster wird sie bis auf einen Schutzkorridor sogar vollständig freigegeben. Bei gleichbleibender Seuchenentwicklung, wird die Sperrzone II laut Nikisch im Frühjahr voraussichtlich auch im Landkreis Oberspreewald-Lausitz und in der Uckermark aufgehoben.

Erleichterungen für Landwirte und Jäger

In den verkleinerten Sperrzonen gelten nun deutlich weniger Einschränkungen. In Sperrzone I, dem sogenannten Puffergebiet zwischen den betroffenen und nicht betroffenen Flächen, war bislang unter anderem die Jagd nur eingeschränkt erlaubt. In Sperrzone II mussten Schweine in geschlossenen Ställen gehalten werden, dazu galten strenge Transport- und Verkaufsrichtlinien. Für Landwirte seien die Lockerungen laut Nikisch wesentlich. "Die müssen die Tiere, die sie zum Schlachtdorf bringen, nicht mehr untersuchen", sagte er. Sie könnten die Tiere stattdessen wieder national vermarkten. Dasselbe gilt für Jäger. "In freien Gebieten werden die Tiere hier im Landkreis auf ASP untersucht, aber der Jäger muss nicht mehr auf das Ergebnis warten. Insofern eine deutliche Erleichterung", sagte Nikisch.

Erster bestätigter Fall im September 2020 an der deutsch-polnischen Grenze

Die Afrikanische Schweinepest trat erstmals Anfang September 2020 im Spree-Neiße-Kreis nahe der deutsch-polnischen Grenze auf und breitete sich danach weiter aus. Rund 7.900 Wildschweine wurden in den folgenden vier Jahren verendet aufgefunden oder vorsorglich erlegt. Die Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest waren teuer, rund 163 Millionen Euro kamen dazu größtenteils aus der Landeskasse. "Aber es hat sich gelohnt", sagte der Agrarstaatssekretär Gregor Bayer am Montag in Forst. "Wenn diese Seuche die gesamte Bundesrepublik aufgerollt hätte und das hätte sie mit hundertprozentiger Sicherheit getan, wären die Schäden, die wir teilweise auszugleichen hätten, gigantisch groß geworden." Die ASP ist eine für den Menschen ungefährliche Viruserkrankung von Haus- und Wildschweinen.

