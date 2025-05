Fünf junge Männer wurden festgenommen, weil sie zu einer rechtsextremen Terrorgruppe gehören sollen. Sie sollen Anschläge geplant und durchgeführt haben - auch in Brandenburg. Nun sind die 14 bis 18 Jahre alten Verdächtigen in Haft.

Im Februar hatte die Gemeindevertretung in Altdöbern entschieden, Gespräche mit Großräschen über eine mögliche Eingemeindung aufzunehmen. Dieser Plan stieß schnell auf Kritik und zentrale Fragen blieben unbeantwortet. "Die Bürger fühlten sich nicht mitgenommen und wurden nicht informiert darüber", sagte Mathias Brauer, ein Mitinitiator der Bürgerinitiative dem rbb am Dienstag. "Es stehen ja verschiedene Positionen zur Debatte. Was passiert mit der Schule in Altdöbern? Dem Schwimmbad, dem Kultursitz und den Kitas?" Viele Bürger und Bürgerinnen sahen laut Brauer die Gefahr, dass sie ihre Infrastruktur verlieren.

Die Bürgerinitiative entwickelte sich kurz nach dem Beschluss im Februar. Innerhalb von vier Wochen kamen 730 Unterschriften für ein Bürgerbegehren und geplanten Bürgerentscheid zusammen - weit mehr als die erforderlichen 204 Unterschriften.

In der Sitzung am Mittwochabend akzeptierten die Gemeindevertreter von Altdöbern das Bürgerbegehren und stoppten die geplante Fusion. Mit dem neuen Beschluss ist auch der Bürgerentscheid vom Tisch und nicht mehr notwendig. Altdöbern und Großräschen dürfen keine Gespräche mehr zur Eingemeindung führen.