Digitalfunk von Polizei und Feuerwehr ausgefallen - Störung in Berlin offenbar behoben

Bundesweit nutzen Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste einen gemeinsamen Digitalfunk. Doch am Dienstagabend fielen plötzlich bundesweit zahlreiche Basistationen aus - auch in Berlin und Brandenburg.

"Tatsächlich liegt aktuell eine Störung im BOS-Digitalfunknetz vor", teilte ein Sprecher der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) mit. Und: "Die BDBOS und alle Partner befinden sich mit höchster Priorität in der Ursachenanalyse, um die Störung schnellstmöglich zu beheben."

In Deutschland ist es bundesweit zu einer Netzstörung beim Digitalfunk der Behörden gekommen. Das teilte das Bundesinnenministerium der Deutschen Presse-Agentur mit.

Die Berliner Feuerwehr teilte am Dienstagabend mit, dass alle freiwilligen Feuerwehren in den Dienst gerufen worden seien. Die Feuerwehr sei aber durchgehend handlungsfähig, sie könne zur Kommunikation andere Systeme nutzen. Die Polizei bestätigte dem rbb zunächst, dass sie ebenfalls von dem Ausfall betroffen ist. In welchem Umfang, war zunächst unklar.

Inzwischen soll die Störung in Berlin aber nach rbb-Informationen behoben sein. In Brandenburg hingegen war der Digitalfunk am Abend teilweise noch gestört.