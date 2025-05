Nach der Teilnahme an gewaltsamen pro-palästinensischen Protesten in Berlin dürfen drei EU- und ein US-amerikanischer Bürger vorerst in Deutschland bleiben. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin am Montag mitgeteilt.

Damit hat das Gericht im Streit um den Aufenthalt pro-palästinensischer Aktivisten auch in den letzten beiden Fällen zugunsten der Betroffenen entschieden. Zuvor hatte das Land Berlin den beteiligten EU-Bürgern mit einem Entzug ihrer Freizügigkeitsrechte und dem US-Bürger mit Ausweisung gedroht.

Bereits am 10. April und am 6. Mai hatte das Gericht in ersten Eilverfahren den Beschwerden eines Mannes und einer Frau aus Irland stattgegeben, denen das Landesamt für Einwanderung die EU-Freizügigkeitsrechte aufgrund der Teilnahme an gewaltsamen pro-palästinensischen Protesten entzogen hatte. Bis über ihre Klage in der Hauptsache entschieden ist, müssen sie die Bundesrepublik nicht verlassen.