Wegen der Inbetriebnahme einer neuen Steuerzentrale am Autobahndreieck Neukölln bleibt der Verkehrsknoten an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden voll gesperrt. Die Sperrungen dauern jeweils von Freitagabend um 21.00 Uhr bis Montagmorgen um 6.00 Uhr an, wie die zuständige Niederlassung Nordost der Autobahn-Gesellschaft mitteilte. Die erste Sperrphase ist bereits an diesem Wochenende (9. bis 11. Mai).