Auto zerreißt bei Unfall in zwei Teile - Fahrer stirbt

Do 01.05.25 | 13:11 Uhr

Bei einem schweren Autounfall in Weisen bei Wittenberge (Prignitz) ist in der Nacht zum Donnerstag ein 20-jähriger Mann ums Leben gekommen.



Laut Polizei war er gegen 0:45 Uhr mit einem BMW auf der Chausseestraße unterwegs. Dabei sei er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und unter anderem mit zwei Straßenbäumen, einem Verkehrsschild und einem Zaun kollidiert.

Die Wucht des Aufpralls war der Polizei zufolge so stark, dass das Auto in zwei Teile gerissen wurde. Der Mann sei bei der Kollision aus dem Auto geschleudert worden. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb er noch an der Unfallstelle.