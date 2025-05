In Berlin und Brandenburg hat am Donnerstag offiziell die Badesaison an Seen und Flüssen begonnen.

Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales sind in Berlin alle 39 Badestellen derzeit zum Baden geeignet. Nicht gebadet werden darf unter anderem in der Spree, den Kanälen, in Teilen der Havel sowie in Häfen, an Brücken, Schleusen, Schiffsanlegern und an Fähren.

Auch in Brandenburg gibt es bei den 245 getesteten Badestellen zurzeit keine Beanstandungen, wie das Brandenburger Umweltministerium mitteilte.