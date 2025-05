Neue Verkehrsführung auf A100 am Dreieck Funkturm

Die Verkehrsführung auf der Berliner Stadtautobahn A100 soll vor der abgerissenen Ringbahnbrücke am Dreieck Funkturm erneut verändert werden.

Damit will die Autobahn GmbH nach Angaben vom Dienstag den Verkehrsfluss in Richtung Norden entlasten. Ab Donnerstag soll der Verkehr demnach wieder auf drei Spuren durch den Tunnel Rathenau Platz geführt werden. Derzeit ist dort in Richtung Norden eine Spur gesperrt.