Ein 67 Jahre alter Autofahrer ist in Berlin-Mitte vermutlich an den Folgen eines Verkehrsunfalls in einem Krankenhaus gestorben.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ist der Mann bei Rot über einen Kreuzungbereich in der Seestraße im Ortsteil Wedding gefahren. Dort konnte ein 28 Jahre alter Autofahrer nicht mehr reagieren und fuhr in den Wagen des 67-Jährigen. In der Folge geriet dieser von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Straßenbaum.

Gerufene Rettungskräfte brachten den 67-Jährigen ins Krankenhaus, wo er reanimiert werden musste, jedoch später starb. Ob er an den bei dem Unfall erlittenen Verletzungen oder wegen eines anderen medizinischen Grunds gestorben ist, sei Gegenstand der Ermittlungen, hieß es.

Seine 70 Jahre alte Ehefrau, die ebenfalls im Unfallwagen saß, wurde verletzt in eine Klinik gebracht. Der 28-Jährige blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt, wie es hieß.

Der Baum musste aus Sicherheitsgründen gefällt werden.