Der Bahnhof Alexanderplatz in Berlin-Mitte soll ab Dezember umgebaut werden. Dabei geht es zum einen um besseren Brandschutz, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn am Mittwoch mitteilte. Außerdem soll das Untergeschoss attraktiver werden, was auch Konsequenzen für wohnungslose Mneschen hätte. Zuerst hatte der "Tagesspiegel" über das Thema berichtet.