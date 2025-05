Cihan Sinanoğlu: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Die Ermordung von George Floyd hat weltweite Proteste ausgelöst , nicht nur in den USA, sondern auch in Europa, auch in Deutschland. Was die reinen Zahlen betrifft, war die Bewegung viel größer als die Bürgerrechtsbewegung in den 60er Jahren in den USA.

Was die weltweite Black-Lives-Matter-Bewegung erreicht hat - und was nicht

Aber was sie tatsächlich erreicht hat? Das sieht eher schlecht aus. Es gab sehr, sehr viele Forderungen aus der Black-Lives-Matter-Bewegung, aber auch aus anderen antirassistischen Bewegungen in Bezug auf institutionellen Rassismus. Aber strukturell ist da eigentlich relativ wenig passiert. Also zum Beispiel in den USA gab es die Forderung: "Defund the Police", also dass der Polizei finanziellen Strukturen entzogen werden und man nochmal grundsätzlich über neue Formen von Sicherheit, von Ordnung in den einzelnen Bezirken nachdenkt, das System grundsätzlich reformiert und verändert.

Und da ist eigentlich relativ wenig übriggeblieben, sondern ganz im Gegenteil, wir erleben jetzt einen Rückgang dieser Entwicklungen, die damals angestoßen wurden. Also in den USA wurden zum Beispiel die Polizeiapparate und die Strukturen ausgebaut und die Repressionen haben zugenommen. Es ist relativ ernüchternd, wenn man sich anguckt, was passiert ist, wie stark die Bewegung war und wie wenig eigentlich davon übriggeblieben ist.