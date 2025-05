5. Todestag von George Floyd - Was die weltweite Black-Lives-Matter-Bewegung erreicht hat - und was nicht

Sa. 24.05.25 | 16:50 Uhr | Von Juliane Kowollik

picture alliance/SZ Photo/Rolf Zöllner Audio: rbb24 Inforadio | 24.05.2025 | Jessica Wiener | Bild: picture alliance/SZ Photo/Rolf Zöllner

Die Polizeigewalt, die sich vor allem gegen schwarze Menschen richtet, ist durch den gewaltsamen Tod von George Floyd vor fünf Jahren weltweit sichtbar geworden. Doch die daraus entstandene Black-Lives-Matter-Protestbewegung wird immer unsichtbarer. Von Juliane Kowollik

Der neunminütige Todeskampf des Afroamerikaners George Floyd in Minneapolis US-Bundestaat Minnesota), sein Satz "I can’t breathe!" ("Ich kann nicht atmen") und der regungslose Gesichtsausdruck des weißen Polizisten, der auf seinem Nacken kniete, sorgten weltweit für Entsetzen. Fünf Jahre später sind die drei verantwortlichen Polizisten unter anderem wegen Mordes verurteilt und die Debatte über Rassismus und Polizeigewalt ist leiser geworden.

Tahir Della erinnert sich noch gut an den Moment, als das Video von Floyds Tod um die Welt ging. Er ist Aktivist und engagiert sich seit 38 Jahren bei der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland e.V. gegen Rassismus. "Dadurch hat zum ersten Mal eine breite Mobilisierung stattgefunden, die sich gegen polizeiliche Gewalt gerichtet hat." Das habe Della nicht nur in den USA beobachtet, sondern auch in Deutschland. "Schwarze Menschen haben gesagt: Das kenne ich, das passiert bei uns auch!"

Allein in Berlin gingen im Juni 2020 über 15.000 Menschen am Alexanderplatz auf die Straße, um gegen rassistische Polizeigewalt zu protestieren. Auch in Potsdam gab es mehrere Demonstrationen. Der Aufschrei in Deutschland war auch deshalb besonders groß, weil kurz zuvor der Mord am Kasseler Regierungspräsident Walter Lübke (1. Juni 2019) und die antisemitischen beziehungsweise rassistischen Anschläge von Halle (9. Oktober 2019) und Hanau (19. Februar 2020) verübt worden waren.

2020 fanden sich Tausende Menschen auf dem Berliner Alexanderplatz zu Demonstrationen nach dem Tod von George Floyd unter dem Motto "Black Lives Matter" ein.

Rückschritt statt Fortschritt

Cihan Sinanoğlu ist Leiter des nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors am Deutschen Zentrum für Integrations - und Migrationsforschung in Berlin und sagt: "Ein großer Verdienst dieser Bewegung war es, den Begriff des institutionellen Rassismus in den öffentlichen Diskurs zu bringen. Es gab eine Zeit, in der das besprechbar wurde. Es gab durchaus ja auch politische Entwicklungen, wie der Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus. 89 Maßnahmen wurden damals entwickelt." Aber es sei zu wenig passiert. Sinanoğlu beklagt: "Jetzt ist das Zeitfenster der Veränderung wieder zu, die Repression und rassistische Diskurse haben wieder zugenommen." Schaue man fünf Jahre zurück, "gibt es gerade keine Weiterentwicklung, sondern einen ganz klaren Rückschritt".

Interview | Black-Lives-Matter-Bewegung - "Es gibt keine Weiterentwicklung, sondern einen ganz klaren Rückschritt" Der Afroamerikaner George Floyd wurde 2020 von einem weißen Polizisten ermordet. Tausende gingen auf die Straße, die Black-Lives-Matter-Bewegung erlebte einen großen Aufschwung. Was sie erreicht hat, erklärt Sozialwissenschaftler Cihan Sinanoğlu.

Black-Lives-Matter-Bewegung verstummt zunehmend

Vor allem die Debatten um illegale Migration und Rückführungen im vergangenen Bundestagswahlkampf seien auch rassistisch geprägt gewesen. Die AfD als stärkste Oppositionspartei spitze diskriminierende Diskurse weiter zu. Momentan ist die Bewegung damit erstmal wenig sichtbar. Simon Wendt ist Historiker für amerikanische Geschichte an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Er beobachtet dasselbe in den USA: "Black-Lives-Matter existiert heute noch als dezentralisiertes System von Bewegungen." Allerdings gebe es weniger Spenden und Geldprobleme. Gerade unter Donald Trump werde es immer schwerer, Erfolge zu erzielen, sagt Wendt und fügt hinzu: "Ich denke, dass im Augenblick die meisten Aktivistinnen und Aktivisten stillhalten und abwarten, wann der richtige Zeitpunkt ist, um wieder öffentlich aktiv zu werden."

Bedeutet das, es braucht ein neues Drama wie um George Floyd, bis die Bewegung wieder Aufschwung bekommt? Lorenz A., der junge schwarze Mann, der in Oldenburg an einer Diskothek abgewiesen wurde, mit Pfefferspray sprühte und dann von hinten durch drei Kugeln der Polizei getötet wurde, hat diese Welle der Entrüstung nicht auslösen können. Noch wird ermittelt, wie es dazu kommen konnte. Alexander Bosch, der zu Rassismus in der Polizei und Polizeigewalt an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin forscht, erklärt: "Die Polizisten haben wahrscheinlich aufgrund des Schwarzseins von Lorenz eine höhere Kriminalität oder Gewaltaffinität angenommen, als sie das wahrscheinlich bei einem weißen Mann getan hätten."

Im Zuge der Proteste rund um den Alexanderplatz wurden Straßen 2020 nach George Floyd temporär von Aktivist:innen umbenannt.

Struktureller Rassismus ist weit verbreitetes Problem

Experimente in den USA hätten gezeigt, dass Polizisten schneller auf Schwarze schießen, als auf Weiße, erläutert Bosch und bemängelt, dass es in Deutschland noch keine ähnlichen Erhebungen gebe. Seine Forschungsergebnisse zeigen aber, dass trotz eines großen Anteils von Menschen mit Migrationsgeschichte in der Berliner Polizei, struktureller Rassismus weiterhin existiert. Auch türkisch- oder arabischstämmig, oder schwarze Polizisten würden rassistische Stereotypen übernehmen.

Die Berliner Polizei versuche mit Seminaren und Sprachleitfaden gegenzusteuern, aber weiterhin würde bei "bestimmten Menschen in Sekundenschnelle eine höhere Gewaltaffinität, eine höhere Kriminalitätswahrscheinlichkeit angenommen, aufgrund ihrer ethnisch-kulturellen Herkunft". Das zeige sich auch beim Thema Clan-Kriminalität. "Ich möchte einzelnen Polizisten gar keinen bewussten Rassismus vorwerfen, aber mir gegenüber haben Polizisten oft Menschen arabischer Herkunft als typisches Clan-Mitglied bezeichnet, obwohl die Personen gar nicht zu einer Großfamilie gehört", so Bosch.

Benachteiligung bei Job- und Wohnungssuche sowie in der Medizin

Die Polizei sei nur ein Beispiel für den strukturellen Rassismus in der Gesellschaft, sagt Aktivist Tahir Della. Es gebe unzählige Beispiele, etwa auf dem Wohnungsmarkt: "Man bekommt keine Wohnung, obwohl die am Telefon frei ist. Man kommt dann dorthin und dann ist sie plötzlich weg." Zudem gebe es eine Hemmschwelle in Behörden und Betrieben, schwarze Menschen einzustellen. Auch im Gesundheitswesen gebe es strukturellen Rassismus, so Della: "Umfragen unter Ärzten und Krankenschwestern haben gezeigt, dass schwarzen Frauen unter der Geburt mehr Schmerzen zugetraut wurden als Weißen." Das zeige, dass wir von Kindesbeinen an mit rassistischen Vorurteilen erzogen werden, die unser Zusammenleben prägen.

Was die Black-Lives-Matter-Bewegung nach fünf Jahren aber doch geschafft hat: Aufmerksamkeit auf diesen strukturellen Rassismus zu lenken. Durch die sozialen Medien seien mehr Menschen involviert gewesen als zu Zeiten der US-Bürgerrechtsbewegung unter Martin Luther King, sagt Cihan Sinanoğlu: "Jetzt dürfen wir nicht den Mut verlieren. Wenn man jetzt hoffnungslos wird oder sich zurückzieht, wird die Lage noch schlimmer." Deshalb sei es jetzt wichtiger denn je, gegen Rassismus auf die Straße zu gehen und die Stimme zu erheben.