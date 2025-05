Größtes Passagierflugzeug der Welt landet heute am BER

A380 in Berlin-Brandenburg

Zum ersten Mal landet der A380, das größte Passagierflugzeug der Welt, am Freitag bei einem kommerziellen Flug auf dem BER. Das bestätigt eine Sprecherin auf Nachfrage dem rbb.



Planmäßig sollte der Flieger um 18:45 Uhr ankommen. Am Nachmittag wurde bekannt, dass sich der Flug voraussichtlich verspätet: Der Riesenflieger wird gegen 19.00 Uhr aus Barcelona kommend erwartet.



Am Samstag soll er um 11 Uhr wieder Richtung London abheben. Bei dem Flug handelt es sich um eine Chartermaschine der jungen Fluggesellschaft Global Airlines.