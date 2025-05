"Der Einfluss von Flughäfen auf die UFP-Konzentrationen in ihrem Umfeld ist nachweisbar", hieß es. Die Ultrafeinstaub-Konzentration nehme aber mit zunehmender Entfernung vom Flughafen kontinuierlich ab.

Am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) und in dessen Umgebung hat das Umweltbundesamt eine erhöhte Konzentration von Ultrafeinstaub-Partikeln gemessen. Das hat eine Studie ergeben, deren Ergebnisse das Amt am Mittwoch bekanntgegeben hat.

Feinstaub entsteht zum Beispiel durch den Verbrennungsprozess in Motoren und durch den Reifenabrieb beim Autofahren. Feinstaub kann aber auch natürlich entstehen. Beispielsweise durch Waldbrände. Feinstaub gelangt beim Atmen bis tief in die Lunge und kann in hoher Konzentration schädlich sein.

Als Ultrafeinstaub bezeichnet man besonders winzige Partikel von Feinstaub. Am Flughafen BER und in den Gemeinden rund um den Flughafen wie Blankenfelde-Mahlow und Bohnsdorf stellten die Forschenden einen erhöhten Wert an Ultrafeinstaub-Partikeln fest.