In Berlin ist Feiertag, in Brandenburg nicht: In der Region wird am 8. und 9. Mai des Endes des Zweiten Weltkriegs gedacht. Was genau gefeiert wird und welche Gedenkveranstaltungen stattfinden - ein Überblick.

Am 8. Mai 2025 jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa zum 80. Mal. In Berlin ist dieser Tag erneut zum Feiertag erklärt worden . In Brandenburg ist der Tag ein Gedenktag, arbeitsfrei gibt es jedoch nicht.

Der 8. Mai 1945 markierte mit der Kapitulation Deutschlands das Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa, in dem Millionen Menschen ermordet wurden. In den letzten Tagen vor dem Ende rückten sowjetische Streitkräfte immer weiter nach Berlin vor. Am 16. April hatten sich die Truppen an der Lausitzer Neiße und auf den Seelower Höhen positioniert, um den finalen Angriff auf die Hauptstadt einzuleiten. Große Teile der NS-Führung verließen mit dem absehbaren Ende des Krieges vor Augen Berlin, Adolf Hitler und Joseph Goebbels harrten bekanntermaßen in einem Bunker in der Stadt aus.

Am 30. April hissten sowjetische Soldaten die Fahne der roten Armee auf dem Reichstag. Etwa eine Woche später, am 8. Mai, unterzeichnete Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel im sowjetischen Hauptquartier in Berlin-Karlshorst die bedingungslose Kapitulation aller deutschen Streitkräfte.