Mutterschutz, Stromanbieter, VBB-Tickets - Das ändert sich im Juni

Mi. 28.05.25 | 07:21 Uhr

Bild: dpa/Bernd Weißbrod/Iuliia Zavalishina/Robert Guenther

Ab Juni haben Frauen, die ab der 13. Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt erleiden, Anspruch auf Mutterschutz. Außerdem greift die Ökodesign-Verordnung, sie soll Smartphones langlebiger machen. Und: Es ist der letzte Monat für Nextbike in Berlin.



Mutterschutz nach Fehlgeburt

Ab dem 1. Juni greift das neue Gesetz: Dann gelten gestaffelte Schutzfristen bei Fehlgeburten ab der 13. Schwangerschaftswoche. Das Mutterschutzgesetz wird entsprechend geändert. Je länger die Schwangerschaft gedauert hat, desto länger dauert auch die Schutzfrist bei einer Fehlgeburt.

Neue Frist für Stromanbieterwechsel

Ab dem 6. Juni muss ein technischer Wechsel des Stromanbieters innerhalb von 24 Stunden (werktags) abgeschlossen sein. Bisher hatten acht Werktage gegolten. Rückwirkende An- und Abmeldungen beim Stromlieferanten sind dann nicht mehr möglich. Ein- und Auszüge müssen künftig also immer im Voraus gemeldet werden. Wer seinen Stromanbieter nicht rechtzeitig informiert, riskiert doppelte Verträge und damit doppelte Kosten. Unverändert bleiben hingegen die vertraglich vereinbarten Kündigungsfristen und Laufzeiten von Stromverträgen.

Neue ökologische EU-Regeln für Smartphones

Am 20. Juni tritt die sogenannte Ökodesign-Verordnung der Europäischen Union für Smartphones und Tablets in Kraft. Das bedeutet: Mindestens fünf Jahre lang sollen die Unternehmen kostenlos Betriebssystem- und Sicherheitsupdates liefern. Und zwar gerechnet ab dem Tag, an dem das Produkt wieder vom Markt genommen wurde. Ersatzteile wie Batterie, Kamera oder Anschlüsse müssen laut Verordnung für mindestens sieben Jahre verfügbar sein - ebenfalls gerechnet ab Marktstopp. Die Geräte sollen so in Zukunft langlebiger und einfacher zu reparieren sein.

Rente früher auf dem Konto

Zum 1. Juli steigen die Renten in Deutschland. Das sehen viele Rentnerinnen und Rentner bereits am 30. Juni auf ihrem Konto. Der um 3,74 Prozent höhere Auszahlbetrag kommt bei all jenen bereits Ende Juni an, die bis März 2004 in Rente gegangen sind. Für Renten ab April 2004 wird das Plus erst Ende Juli überwiesen.

dpa/Schulze Zustimmung im Aufsichtsrat - VBB-Fahrpreise steigen zu Januar um 7,5 Prozent Die Fahrpreise im Öffentlichen Personennahverkehr werden ab 1. Januar angehoben. Der Aufsichtsrat des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg hat hierfür sein Okay gegeben.

VBB-Tickets verlieren Gültigkeit

Bereits zum Anfang des Jahres waren die Preise im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg gestiegen. Der Einzelfahrausweis Berlin AB erhöhte sich auf 3,80 Euro, der Preis für den Einzelfahrausweis Berlin ABC auf 4,70 Euro. Bereits erworbene Tickets zur Entwertung sind noch bis zum 30. Juni gültig.

Nextbike in Berlin endet

Anders als ursprünglich geplant, will der Berliner Senat vorerst kein öffentlich betriebenes Fahrradverleihsystem in der Hauptstadt mehr unterstützen. Noch bis Ende Juni läuft der Vertrag der Stadt mit dem bisherigen Anbieter Nextbike. Eine neue Ausschreibung ist wegen der schwierigen Finanzlage der Stadt nicht vorgesehen.

dpa/Peter Hebler Nextbike - Aus für öffentliches Leihradsystem in Berlin Ab Juli wird es kein öffentlich gefördertes Leihradsystem in Berlin mehr geben. Der Vertrag mit dem bisherigen Anbieter Nextbike läuft dann aus. Den Nachteil haben vor allem die Randbezirke.

Mehr Barrierefreiheit im Netz

Am 28. Juni tritt das Barrierefreiheitsstärkungsgestz (BFSG) in Kraft. Mit dem Gesetz soll Menschen mit Behinderungen eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht werden, indem die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen verbessert wird - beispielsweise im Online-Handel, bei Hardware und Software, Smartphones, Geld- und Fahrkartenautomaten, Online-Banking sowie bei smarten Fernsehgeräten. Die neue Pflicht betrifft privatwirtschaftliche Unternehmen - öffentliche Stellen sind bereits zur Barrierefreiheit verpflichtet. Laut Gesetzestext sind Produkte und Dienstleistungen barrierefrei, "wenn sie für Menschen mit Behinderung in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind." Konkret bedeutet das, dass Geräte, Apps und andere Dienstleistungen mit mehr als einem Sinn nutzbar sein müssen. Bei Automaten könnte dies beispielsweise einen Kopfhöreranschluss oder taktil erfassbare Bedienelemente meinen, bei Texten eine Vorlesefunktion.

Anwaltsgebühren steigen

Wer Hilfe vom Anwalt braucht, muss ab 1. Juni mehr bezahlen, denn dann erhöhen sich die gesetzlichen Anwaltsgebühren. Nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) steigen Wertgebühren um sechs Prozent, Festgebühren um neun Prozent. Auch die Gebühren für Gerichtsvollzieher, Sachverständige und Dolmetscher werden angehoben, ebenso Gerichtskosten und die Vergütung von Vormundschaften und Betreuungen.

Sendung: Super.Markt, 26.05.2025, 20:15 Uhr