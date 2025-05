rbb-24-nutzer Berlin Donnerstag, 22.05.2025 | 18:41 Uhr

Die Menschen haben das Bedrüfnis, in welcher Weise auch immer, soziale Netzwerke zu nutzen. Aber angeboten werden nur prviate, in höchstem Maße deregulierte Plattformen. Vielleicht sollte die öffentliche Hand in Auftrag geben, eigene Netzwerke zu entwerfen, nach den Vorstellungen und mit ständiger Rücksprache von Nutzenden. Das Problem, dass Server in den USA oder grds. außerhalb Deutschlands stehen, bleibt bestehen, egal ob man dort kündigt. Denn die reichweitenstärksten Netzwerke zu verlassen, ist sicherlich die unkomplizierteste Lösung. Doch auch mastodon und Co. sind nicht frei von Hass und teils noch weniger zu kontrollieren.



Wie immer, wenn von "KI" gesprochen wird: Es gibt sie nicht. Es wird sie auch nicht geben. Was es gibt, sind vernetzte Algorithmen, die zu Großpogrammen aufgebaut werden und besonders viele Daten sammeln, speichern und verarbeiten sollen. Jede Nutzung des so vernetzten Programms fließt in dessen Anwendung mit ein.