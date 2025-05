Die jährliche Mitmach-Aktion "Stunde der Gartenvögel" ist am Freitag gestartet. Dabei ruft der Naturschutzbund (Nabu) bundesweit und damit auch in Berlin und Brandenburg dazu auf, drei Tage lang Vogelarten in Stadt und Land zu beobachten, zu bestimmen und zu zählen. Das Ergebnis kann über das Internet, per App oder Post beim Nabu gemeldet werden. Anschließend werten Ornithologen die Daten aus.

Wer zum Beispiel in der Berliner Innenstadt zählen wolle, könne nach dem Stieglitz Ausschau halten, empfiehlt der Nabu Berlin. Stieglitze haben ein rotes Gesicht und gelbe Flügelstreifen (siehe Foto) und werden auch Distelfink genannt. Vor allem in den Randgebieten der Hauptstadt ist der Hausrotschwanz zu sehen - sein rotes Schwänzchen wippt auf und ab, wenn er singt. Aber auch gewöhnlichere Arten wie Spatzen oder Ringeltauben sollen notiert werden.

Die derzeitige Achterbahn in Sachen Temperatur hat auch Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt in der Region. Zum jetzigen Zeitpunkt richtet sie aber noch nicht wirklich viel Schaden an. Das kann sich aber noch ändern, sagt Björn Ellner vom Nabu.

Der Grund für die Aktion: In Wäldern, an Feldern und an Gewässern würden Vögel regelmäßig in gezielten Kartierungen erfasst - in Siedlungen passiere das nicht. Die Naturschutzverbände erhoffen sich durch die Zählung also Erkenntnisse über aktuelle Entwicklungen in der Vogelwelt, die die offiziellen Bestandstrends ergänzen können. Vergangenes Jahr hatten sich laut Nabu in Berlin 1.980 Menschen beteiligt. Es seien 36.000 Vögel gezählt worden.

Im Park hört man sie zuhauf tschilpen, im Restaurant lauern sie auf Brötchenreste. Aus Berliner Sicht ist kaum zu glauben, dass der Spatz in Deutschland auf der Vorwarnliste steht. Warum geht es dem Vogel in der Hauptstadt so gut? Von Kira Pieper

Nabu-Gruppen laden am Zählwochenende auch zu Exkursionen ein. In Berlin können Kinder mit ihren Eltern etwa am Samstag um 14 Uhr in der Rummelsburger Bucht mitmachen. Die Bezirksgruppe Lichtenberg zählt am Sonntag um 9 Uhr in der Wartenberger Feldflur.

In Brandenburg gibt es etwa am Freitag ab 16 Uhr eine gemeinsame Exkursion in Schwedt (Uckermark), am gleichen Tag können Interessierte in Zeuthen (Dahme-Spreewald) ab 19 Uhr bei einer abendlichen Vogelwanderung mitlaufen. Am Samstag sind Interessierte zum Beispiel eingeladen, ab 10 Uhr im Nabu-Besucherzentrum in Rühstädt (Prignitz) die Vögel zu zählen.