Gewitter und Sturm in Berlin und Brandenburg erwartet

Do. 22.05.25 | 16:36 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Donnerstag vor stürmischen Böen in den Regionen nördlich der Hauptstadt. In der Nähe von Schauern sind demnach Windgeschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometern möglich.

Ab dem Nachmittag war den Meteorologen zufolge im Berliner Raum und weiter nördlich vermehrt mit Schauern und vereinzelt auch kurzen Gewittern zu rechnen. Die Temperaturen liegen tagsüber bei maximal 14 bis 17 Grad. Am Abend nimmt der Wind ab.

Nachts soll es zunächst noch mancherorts regnen. Es kühlt ab auf 5 bis 2 Grad. In der Lausitz rechnen die Wetterexperten mit leichtem Frost und bis zu -1 in Bodennähe.