Die nächste marode Brücke in Berlin wird abgerissen: Nun geht es dem einsturzgefährdeten Bauwerk an der Wuhlheide an den Kragen. Bereits nächste Woche könnten Trams, Fahrräder und Fußgänger dann dort wieder unterwegs sein.

Die Abrissarbeiten an der einsturzgefährdeten Brücke an der Wuhlheide in Berlin-Oberschöneweide sollen am Freitag beginnen.

Wie die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt am Freitag mitteilte, ist am Donnerstag das Bauunternehmen Strabag AG damit beauftragt worden, die Brücke zurückzubauen. Die Arbeiten beginnen demnach am Vormittag.