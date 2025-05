Do. 15.05.25 | 08:32 Uhr

Eine 22-jährige wurde am Dienstag festgenommen, nachdem sie zwei Kontrolleure bei der Fahrkartenkontrolle würgte und einem von ihnen in den Schritt trat. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Vorfall habe sich den Angaben zufolge auf der U6 Richtung Friedrichstraße ereignet. Zwei Kontrolleure hätten die Frau aufgefordert, ihre Fahrkarte vorzuzeigen. Sie sei gebeten worden auszusteigen, am Bahnsteig stellten die Kontrolleure ein augenscheinlich gefälschtes Ticket fest.