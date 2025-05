Die Bauarbeiten sollen Ende des Jahres beginnen, wie die BVG am Freitag mitteilte. Der mehr als 100 Jahre alte Waisentunnel verläuft zwischen den U-Bahnhöfen Alexanderplatz in Mitte und Heinrich-Heine-Straße in Kreuzberg und unterquert dabei auch die Spree. Wegen seines schlechten Zustands ist er seit rund sieben Jahren geschlossen.

Der Waisentunnel sei elementar für den gesamten Betrieb, weil über ihn U-Bahnen in die Werkstätten bzw. in das Streckennetz gebracht werden können, so die BVG. Derzeit müssen die einzelnen Waggons per Lastwagen durch die Stadt gefahren werden.

BVG-Chef Henrik Falk erklärte, dass von der Erneuerung auch die Fahrgäste profitieren würden, weil dann die Züge nach Wartung oder Reparatur wieder schneller zur Verfügung stünden.

Der Teil des Tunnels, der unter der Spree verläuft, soll neu gebaut werden - der Schiffsverkehr dort soll aufrechterhalten werden. Die weiteren Tunnelabschnitte werden saniert. Nach bisherigen Planungen sollen die ersten Züge 2028 durch den erneuerten Tunnel fahren.