Die Berliner Polizei hat eine Frau festgenommen, die verdächtigt wird, am Donnerstag einen Brand im Rathaus Charlottenburg gelegt zu haben.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sind die Einsatzkräfte bereits wegen Brandstiftung in die Otto-Suhr-Allee gerufen worden. Dort hatte eine Zeugin eine unbekannte Frau die Kellerräume des Rathauses verlassen sehen. Als sie dort nachschaute, habe sie Rauch wahrgenommen und die Feuerwehr gerufen, hieß es. Die Feuerwehr löschte das Feuer, verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Gebrannt hatte laut Feuerwehr etwas Sperrholz in einem Kellergang.

Im weiteren Verlauf sahen Zeugen die verdächtige Frau in der Nähe wieder, so dass sie durch Polizisten festgenommen werden konnte. Die 39-Jährige soll noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.