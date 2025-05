Feuer in Labor- und Lagerräumen der Technischen Universität

So. 25.05.25 | 16:15 Uhr

Die Berliner Feuerwehr hat an der Technischen Universität (TU) Berlin unter erschwerten Bedingungen einen Brand gelöscht. Er war am Sonntagmorgen im Untergeschoss eines Gebäudes des Fachgebietes für Hochspannungstechnik in Charlottenburg ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand.

In den Labor- und Lagerräumen brannten Einrichtungsgegenstände und eine Elektroverteilung. Löscharbeiten seien zu Beginn nur unter besonderer Vorsicht möglich gewesen, bis es gelungen sei, die Stromversorgung abzuschalten.