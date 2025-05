Micha Berlin Schmargendorf Mittwoch, 21.05.2025 | 19:01 Uhr

Das läuft genauso wie bei der Ringbahnbrücke. Autoverkehr auf der Brücke eingestellt, kurz danach dann, ein Versagen der Brücke kann nicht mehr ausgeschlossen werden und sofortiger Abriss.



An der Wuhlheide wusste die Senatorin schon gut 3 Wochen vorher (Mitte April), dass die Brücke nicht mehr lange macht. Was hat Sie dann vorausschauend getan. Planungen und Ausschreiben hätten jetzt für diesen Fall längst erledigt sein können.



Ute Bonde (CDU) rechnet mit Abriss der maroden Wuhlheide-Brücke in rund sechs Wochen.

Sie hatte keinen Plan für den Fall der Fälle.



In spätestens vier Wochen kommt es zu ernsthaften Fahrzeugproblemen, wenn erforderliche Inspektionen und Reparaturen an den Straßenbahnen anstehen, die im Betriebshof Köpenick nicht durchgeführt werden können. Trams fahren dann nicht mehr.