Max Fischer Berlin Mittwoch, 07.05.2025 | 16:46 Uhr

Schön das es dieses Angebot gibt, in Berlin.

Schade, das es dieses Angebotes bedarf!

Können sich die Männer nicht mehr benehmen?

War die Kaffee Kanne in jungen Jahren zu heiß oder zu kalt, könnte eine Frage sein.

In Berlin gibt es auch ein Salon, in dem die Eigentümerin keine Männer mehr, die Haare schneidet.

Also was ist es, ....