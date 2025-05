Geschäft in Wilmersdorfer Straße

Der in Berlin bekannte Feinkosthändler Dietmar Rogacki ist tot. Wie verschiedene Medien übereinstimmend berichten, soll er am Dienstag durch einen Brand in seiner Staakener Villa umgekommen sein. Er wurde 68 Jahre alt. Die Polizei hatte dem rbb zuvor bestätigt, dass der Brand auf dem Anwesen von Rogacki ausgebrochen war.