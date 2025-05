Ein Verein will per Eilantrag beim Verwaltungsgericht durchsetzen, am Donnerstag und Freitag Gedenkveranstaltungen mit sowjetischen Fahnen abhalten zu dürfen. Das sagte eine Sprecherin des Verwaltungsgerichts. Daher muss nun ein Gericht über das Verbot sowjetischer und russischer Fahnen am Gedenktag zum Kriegsende entscheiden.

Die Polizei hatte Fahnen und andere Symbole mit Bezug zu Russland an den drei sowjetischen Ehrenmalen wegen des Kriegs gegen die Ukraine untersagt.