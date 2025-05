Tausende Bahnreisende - Probleme bei der Anreise zum Fusion-Festival erwartet

Mo. 19.05.25 | 15:03 Uhr

Bild: imago images/BildFunkMV

Ende Juni findet wieder das Fusion Festival statt. Traditionell reisen tausende Besucherinnen und Besucher mit der Bahn aus Berlin an. Doch in diesem Jahr könnte das schwieriger als sonst werden.

Wer in diesem Jahr mit der Bahn zum Fusion-Festival an- und abreisen möchte, muss mit Beeinträchtigungen rechnen. Das gab das Fusion-Festival in einem Newsletter bekannt. Als Grund werden Ausfälle auf der Strecke zwischen Berlin und Neustrelitz genannt. Das Fusion-Festival findet in diesem Jahr vom 25.-30. Juni in Lärz statt. Jährlich kommen rund 70.000-80.000 Menschen. Auch viele Menschen aus Berlin besuchen das Festival.

Bauarbeiten auf der RE5-Strecke

Wer aus Berlin mit der Bahn zur Fusion an- und wieder abreisen möchte, nutzt meist den RE5 von Berlin nach Neustrelitz. Doch auf der Strecke wird in dem Zeitraum gebaut, So heißt es im Fusion-Newsletter. Ein Sprecher der Bahn bestätigte das rbb|24 auf Nachfrage. Der RE5 fährt zum Festival-Wochenende nicht von Berlin nach Neustrelitz, sondern erst ab Oranienburg. Bahnreisende, die zur Fusion wollen, müssen also erst mit der S-Bahn von Berlin nach Oranienburg fahren und können erst dort in den RE5 einsteigen. Auch auf der IC-Strecke zwischen Berlin und Neustrelitz soll es Probleme geben. Der Intercity zwischen Berlin und Rostock, der auch in Neustrelitz hält, fährt zum Festival-Wochenende ebenfalls nicht. Das teilten die Organisatoren der Fusion in einem Newsletter mit. Tatsächlich ist der IC auf der Webseite der Deutschen Bahn nicht aufzufinden am Fusion-Wochenende.

Organisatoren rechnen mit Wartezeiten

"Die massiven Einschränkungen betreffen alle, die mit der Bahn von oder nach Neustrelitz über Berlin reisen möchten", heißt es vom Trägerverein der Fusion, dem Kulturkosmos e.V. in einem Newsletter. Sie hoffen auf ein tragfähiges Ersatzkonzept von Seiten der Deutschen Bahn, um die hohe Zahl an Reisenden zur Fusion und wieder zurück zu bewerkstelligen. Die Bahn arbeite aktuell an einem Ersatzverkehrkonzept zwischen Berlin und Oranienburg, wie ein Sprecher mitteilte. Das werde in den kommenden Wochen veröffentlicht. Wer also mit der Bahn zur Fusion will, muss sich erst nach Oranienburg durchschlagen, bevor es weiter geht in Richung Festival. Und genau bei dieser Aufgabe sehen die Organisatorinnen und Organisatoren der Fusion das Problem. "Klar ist aber schon heute, dass die Anreise mit der Bahn im Fern- und Regionalverkehr mit erheblichen Beeinträchtigungen, Unwägbarkeiten und Wartezeiten einhergehen wird." Das gilt gleichermaßen für die An- und Abreise.

Ausweichmöglichkeiten

Im Newsletter empfehlen die Organisatorinnen und Organisatoren des Festivals, Fahrgemeinschaften zu bilden. Dazu gibt es eine Mitfahrbörse auf der Fusion Homepage. Wer nicht mit der Bahn oder in einer Fahrgemeinschaft zur Fusion an- und wieder abreisen möchte, kann entweder selbst mit dem Auto fahren oder sich ein Ticket in einem der sogenannten Bassliner buchen. Die Busse fahren in Berlin vom Ostbahnhof und vom ZOB zum Festival und auch wieder zurück. Die Fahrten vom ZOB zur Fusion sind allerdings für den 25. Juni schon ausgebucht. Es gibt noch vereinzelt Tickets für den Donnerstag. Wer unbedingt am Mittwoch anreisen möchte, findet aktuell (stand 19.05.) noch Tickets vom Ostbahnhof zur Fusion. Für die Rückreise gibt es derzeit keine Tickets mehr zum ZOB. Es gibt allerdings noch vereinzelt Tickets für die Rückreise von der Fusion zum Ostbahnhof am Sonntag und am Montag. Auch wenn die An- und Abreise in diesem Jahr beschwerlicher sein könnte, bleiben die Betreiberinnen und Betreiber der Fusion optimistisch: "Ob Anreise mit Fahrrad, Auto, Bus, Bahn oder Zauberteppich – wir sehen uns Ende Juni auf dem schönsten Acker Norddeutschlands", heißt es im Newsletter.

