Der Tipp für das Lokal an der Stresemannstraße, nur 800 Meter vom alten Standort entfernt, kam von einem Stammgast. Für Lumni ist beim Betreten schnell klar gewesen: "Grundsätzlich passt das, auch wegen der Nähe zum Anhalter Bahnhof. Aber leider ist es so hell und alles war voll mit Spiegeln."

Fast ein Jahr haben die Wirte Lumni und Ismet Rekaliu ein neues Lokal gesucht. Die Kriterien: nicht zu weit weg vom alten Standort, bezahlbar (schwierig in der Umgebung!), und eine Lokalität mit dem gewissen Kneipencharme. Diese Kombination ist in Kreuzberg jedoch eine Rarität. "Ich war kurz davor, mich von der Idee einer Wiedereröffnung der 'Stadtklause' zu verabschieden. Ich habe mir gesagt, wenn das nichts ist, dann höre ich auf zu suchen", sagt Lumni Rekaliu.

Ismet Rekaliu glaubt fest daran, dass sie auch am neuen Ort ein gut besuchtes Lokal führen können: "Wir machen alles so wie vorher. Wenn es Schnitzel gibt, Bouletten und Schmalzstulle, dann kommen sie!"

Seitdem steht das Gebäude an der Bernburger Straße leer und zerfällt zunehmend. Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann (B’90/Grüne) sieht das sehr kritisch: "Es gab den Versuch des Eigentümers das Gebäude abreißen zu lassen, dafür gab es keine Genehmigung vom Bezirksamt. Was den Leerstand der Wohnungen anbelangt, da ist unser Wohnungsamt dran, wegen der Zweckentfremdung hinterher zu sein."

Ende April ist am neuen Standort der Stadtklause in der Stresemannstraße der große Eröffnungstag. In der Küche tänzeln die Bouletten im Frittieröl, die Gläser sind poliert, die Holzbänke alle wieder aufgestellt. Lumni und Ismet tragen zur Feier des Tages nicht die klassischen schwarzen Stadtklause-Shirts, sondern schicke Hemden. "Das Schlimmste, was uns passieren könnte ist, dass niemand kommt." sagt Lumni Rekaliu. Er ist aufgeregt, hat kaum geschlafen.

Die Angst macht aber schnell der Wiedersehensfreude Platz. Die ersten Gäste sind sehr früh da. Es wird sich umarmt und zur Wiedereröffnung beglückwünscht. Stammgast Max Knoth findet, die Räumlichkeiten sind Nebensache: "Der ganze Zauber steckt hier in der Belegschaft. Für mich kann das hier genauso gut funktionieren.”"