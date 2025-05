Berliner Polizei untersagt am 8. und 9. Mai spezielle Symboliken an Ehrenmalen

Vor den Gedenktagen zum Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 hat die Berliner Polizei per Allgemeinverfügung zahlreiche Verbote erlassen. So ist es vom 8. bis zum 9. Mai im Umfeld sowie in und an den Sowjetischen Ehrenmalen Treptow, Tiergarten und Schönholzer Heide explizit untersagt, Symboliken und Kennzeichen zu zeigen, die geeignet sind, den Russland-Ukraine-Krieg zu verherrlichen.