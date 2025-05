Nach einem Stichwaffenangriff an einer Grundschule in Berlin-Spandau ist der tatverdächtige 13-Jährige noch nicht gefunden worden. Wie die Polizei dem rbb am Freitagmorgen sagte, gibt es keine neuen Entwicklungen in dem Fall.

Der 13-Jährige wird verdächtigt, einen zwölfjährigen Mitschüler am Donnerstagvormittag an der Grundschule in der Daberkowstraße in Wilhelmstadt lebensgefährlich verletzt zu haben. Die Tat soll sich in einem Raum der Sporthalle ereignet haben. Das Opfer wurde in einem Krankenhaus notoperiert und befindet sich laut Polizei in stabilem Zustand.

Da es Anhaltspunkte für ein versuchtes Tötungsdelikt gebe, ermittele eine Mordkommission, hieß es. Die Kriminalpolizei befragte zudem Schüler und Lehrer zu den Ereignissen auf dem Schulgelände. Da es sich bei dem Tatverdächtigen um ein Kind handele, würden aber keine weiteren strafrechtlichen Ermittlungen geführt, erläuterte Polizeisprecher Martin Halweg am Donnerstag. Wenn der Verdächtige gefunden sei, werde er mutmaßlich zunächst ärztlich behandelt, sagte Halweg. Im weiteren Verlauf werde er wohl einer geeigneten Pflegestelle zugewiesen.